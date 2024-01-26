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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

جنات
جنات

كشفت الفنانة جنات عن سبب عدم مشاركتها فى حفلات موسم الرياض ، بالرغم من العروض التى تلقتها.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقالت جنات فى تصريحات إذاعية: أنا مستمتعة بالحفلات والإمكانيات اللى بتحصل فى موسم الرياض ، وكنت من الأوائل اللى بطلب فى الحفلات دي ، لكن كل مرة مكنتش بتكمل وكانت بتتلغي على أخر وقت وممكن قبلها بأسبوع ، لدرجة إني بقيت عارفة أن خلاص مش هتظبط.

واستكملت جنات حديثها ، قائلة: فى إحتمال إنب فعلًا أشترك وأتمني حاجة تظبط معايا قريب .

وعن رأيها فى الحفلات التى قدمت للفنانين ، قالت جنات: تكريم الفنانين الكبار وهما بصحتهم وعلى قيد الحياة شيء مؤثر وهايل.

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وعلى صعيد متصل ، كشفت المطربة جنات عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والمفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن بعنوان جنبك ومعاك.

وقالت جنات أنها انتهت من تصوير الأغنية فى لبنان مع المخرج فادي حداد وهي من كلمات خالد البشبيشي ومن ألحان أحمد زعيم ومن توزيع يوسف حسين.

وأضافت جنات انها انتهت أيضا من تصوير أغنية بعنوان خلصتني ولكن لم يتم تحديد موعد طرحها حتى الآن.

 وطرحت المطربة المغربية  جنات خلال الأيام الماضية ، أحدث أغانيها والتى تحمل أسم الشمخ الجواني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.

 

كلمات أغنية الشمخ الجواني

وتقول كلمات أغنيتها .. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه 

لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك 

 

لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك

ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه 

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني 

دايب في حبك بموت بموت بموت 

انا دايب 

قلبي وقف عندك حاسب 

قالي ده الحب المناسب 

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت 

كفايه كده ولا اقلك كماااان 

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه 

حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني 

يااللي الكلمه بتطلعلك انت من الشمخ الجواني

حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني 

يااللي مخليني اطمن وأمشي وراك علي عمياني 

عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني 

دايب في حبك بموت بموت بموت 

قلبي وقف عندك حاسب 

قالي ده الحب المناسب 

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت 

كفايه كده ولا اقلك كمان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه
 

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جوليا بطرح صور لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي.

وعلقت جنات على الصور قائلة: صور من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت واشتغلت اليوم دا .. وشكرا لحبايبي اللي نورونا.

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