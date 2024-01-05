عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إنه سعيد بتجربة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” مع صديقه الفنان شريف منير، موضحا أنه بالرغم من صعوبة الدور إلا أنه كان مستمتع بالعمل.

وأضاف خالد الصاوي لـ صدى البلد، أن الفيلم كان متعب فى تجسيد مشاعر الشخصية لأن الشخصية بتمر بعدة صعاب مثل المرض والسن .

وعن استعانته بأطباء متخصصين قبل تجسيد الدور، قال خالد الصاوي إنه يستعين بأطباء فقط فى حدود الدور، عكس ما كان يحدث من قبل حينما كان يستعين دائمًا بأطباء قبل تجسيد أدواره.

وأردف خالد الصاوي: زمان كنت بتوسع أوي فى الاستعانة بأطباء، دلوقتي بستعين فى حدود المطلوب فقط عشان ميتوهش مني هدفي الأصلي.

txt

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

txt

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

txt

فئة المبدعين.. عمر كمال يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية

txt

اللي بيحبني يدعيلي| ماجد المصري يكشف عن حالته الصحية.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

 

 

آخر أعمال الفنان خالد الصاوي اعمال خالد الصاوى فيلم ليه تعيشها لوحدك خالد الصاوي و شريف منير أفلام خالد الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

موضوعات متعلقة

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

فئة المبدعين.. عمر كمال يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية

يارب يكون مبسوط|أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة بعد طرح فيلم الإسكندراني

أحمد العوضي يعلق على توقعات خبيرة فلك بانفصاله عن ياسمين عبد العزيز|فيديو

غياب سلمي أبو ضيف عن العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

أمينة شلباية وخالد عليش في العرض الخاص لفيلم ليه تعيشها لوحدك

خالد الصاوي في العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ