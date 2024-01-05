بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

قال الفنان خالد الصاوي إنه سعيد بتجربة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” مع صديقه الفنان شريف منير، موضحا أنه بالرغم من صعوبة الدور إلا أنه كان مستمتع بالعمل.

وأضاف خالد الصاوي لـ صدى البلد، أن الفيلم كان متعب فى تجسيد مشاعر الشخصية لأن الشخصية بتمر بعدة صعاب مثل المرض والسن .

وعن استعانته بأطباء متخصصين قبل تجسيد الدور، قال خالد الصاوي إنه يستعين بأطباء فقط فى حدود الدور، عكس ما كان يحدث من قبل حينما كان يستعين دائمًا بأطباء قبل تجسيد أدواره.

وأردف خالد الصاوي: زمان كنت بتوسع أوي فى الاستعانة بأطباء، دلوقتي بستعين فى حدود المطلوب فقط عشان ميتوهش مني هدفي الأصلي.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.