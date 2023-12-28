محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

أعرب المخرج الكبير محمد سامي بسعادته عن تكريمه على مسلسل جعفر العمدة فى مهرجان الدير جيست فى دورته الـ20 ، الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي.

وعن طرح جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة ، قال المخرج محمد سامي فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن حتى الأن لم يحسم الأمر لوجود جزء ثاني من المسلسل وفى حين طرح جزء جديد يجب أن يدرس جيدًا قبل الطرح.

وعن إحتمالية وجود مي عمر فى مسلسل جعفر العمدة2 ، قال محمد سامي أن مي عمر لم ترشح لمسلسل جعفر العمدة2 مطلقًا لأن حتى الأن لم يحسم طرح جزء ثاني من العمل.

وعن مسلسل نعمة الافوكاتو الذى ستشارك به مي عمر فى ماراثون رمضان 2024 ، قال محمد سامي أن المسلسل مختلف ومميز وأن مي عمر ستقدم دورجديد وقريب من المرأة المصرية.

وأضاف محمد سامي ، معلقًا: مي فجأتني فى المسلسل بشكل مش طبيعي وكانت مذاكرة الدور زيادة عن اللزوم وكانت حديث التصوير وأوقات كنت بنسي أنها مي.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.