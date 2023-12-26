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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الدير جيست عن أحدث أعمالها مسلسل ألفريدو الذى قدمت فيه شخصية سوسو .

وعن رشاقتها وفقدانها للوزن بشكل ملحوظ ، قالت إلهام شاهين فى تصريحات ل"صدي البلد" ، إنها بذلت جهدا كبيرا حتى تصل لهذه النتيجة وأنها لم تلجأ للجراحة مطلقًا، لكنها استخدمت بعض الأدوية وجهاز الليزر فقط.

 

وعن احتمالية مشاركتها فى ماراثون رمضان لعام 2024 ، قالت إلهام شاهين إنها حتى الآن لم تحسم الأمر بخصوص مشاركتها فى الموسم الرمضاني.

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وقد عبرت الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة الماضية، عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول حكاية الفريدو، والتي تعد أولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب. 

 

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد: ردود الأفعال التي تصلني حتي الآن  أسعدتني للغاية، ولأول مرة يحدث أجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني  أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو ارائي  ، فقد وجدت حالة من الاجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل ، وفى الحقيقة انه من أكثر الاعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال. 

 

وأضافت إلهام شاهين: في الأيام الأولي من عرض العمل، لم أكن أستطيع النوم سبب ردي على الأشخاص الذين يعرفوني بشكل شخصي و يهنؤوني على الدور ، كما إن زملائي من الفنانين خرصوا جميعاُ على تهنئتي ، وأوجه لهم الشكر من خلال هذا اللقاء على كلماتهم وإشاداتهم التي رفعت من روحي المعنوية. 

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد  من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

 

 

أبرز تصريحات إلهام شاهين إلهام شاهين مسلسل ألفريدو مهرجان الدير جيست إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مهرجان الدير جيست 2023

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