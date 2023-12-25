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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي بيحبني يدعيلي| ماجد المصري يكشف عن حالته الصحية.. فيديو

ماجد المصري
ماجد المصري

طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره عن حالته الصحية بعد إجرائه لعملية دقيقة بالعين فى أبو ظبي.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال الفنان ماجد المصري من خلال تسجيل صوتي ل"Et بالعربي"، إنه أجري اليوم عملية ليزر بالعيون أثر قطع فى الشبكية، وهو الآن أصبح بحالة صحية جيدة.

واختتم حديثه، قائلاً: أهم حاجة الدعاء واللى بيحبني يدعيلي.

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بدأ الفنان ماجد المصري، تصوير مسلسل محارب، الذي يشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني. 

وأعلن السيناريست  محمد سيد بشير، بدء تصوير مشاهد مسلسل محارب، إذ نشر صورة من الكواليس عبر انستجرام، وعلق قائلا: «ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله يارب مسلسل محارب، رمضان 2024 بأذن الله.. دعواتكم». 

 

وظهر في الصورة بأول يوم تصوير مسلسل محارب، كلا من: (ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم). 

وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل. 

مسلسل محارب بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل. 

 

وشارك ماجد المصري، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى

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