مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

ردت الفنانة هيدى كرم على الانتقادات التى وجهت لها علي فستانها الذي ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

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وقالت هيدي كرم فى تصريحات تليفزيونية: الصحافة نقلت اللى حصل على السوشيال ميديا بعد أن افترضت الناس افتراضات غير صحيحة تمامًا.

وأضافت هيدي كرم ، قائلة: الناس اللى افترضت إن الفستان بدون بطانة؛ دا افتراض ساذج جدًا ، لأن مفيش ست عاقلة هتنزل الشارع عريانة .

واختتمت هيدي كرم حديثها ، قائلة: أنا كنت راضية جدًا عن الفستان وشايفاه فستان جميل وفيه فن كبير ومميز.

وكان الفستان أثار السوشيال ميديا بسبب البطانة، وظهرت هيدي بفستان أسود شفاف يكشف جسمها وبدون بطانة وأثارت هيدي جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد ظهورها بالفستان ، وكانت صورة هيدي تكشف مفاتن جسمها .

وشاركت هيدي كرم فى مهرجان الجونة بفيلم "آل شنب" ، فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.