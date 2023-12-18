التزمت بيه .. هيدي كرم تحسم الجدل بشأن بطانة فستانها في الجونة

ردت الفنانة هيدي كرم في تصريحات تليفزيونية حول الجدل المثار علي فستانها الذي ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

وقالت هيدي كرم في تصريحات تليفزيونية ، الفستان لم يكن مثير للجدل وبه بطانه ، ولا يوجد انسان عاقل من الممكن ان يحضر مهرجان فني او ينزل الشارع بفستان بدون بطانة ، مؤكده انها التزمت بارتداء فستان من اللون الاسود ويحتوي علي بطانة من اللون البيج

ومن ناحية اخري تشارك هيدي كرم في مهرجان الجونة بفيلم ال شنب ، والذي من المقرر طرحه في السينمات خلال شهر يناير .

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.