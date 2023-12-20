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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متمدش إيدك | منشور مثير من سعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير

وجه الفنان سعد الصغير رسالة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك .

لمشاهدة المنشور من هنا 

وعلق سعد الصغير على الصورة، قائلاً: احمد ربنا إنك عايش، مش بين الحياه والموت، احمد ربنا ده ناس ياما قبل ما تتولد بتموت، لو محتاج متمدش ايدك قول يارب وهو يزيدك، قول يارب ضعيف قويني، اوعى تقول لحد اديني، لو مظلوم من كل الدنيا قول يارب بريء نجينى.

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سعد الصغير يهاجم بوسى ويطالبها بدفع 200 ألف جنيه

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خلاف سعد الصغير وبوسي

وأكد المطرب سعد الصغير في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية ، أنه يطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا إلى أن هذه الاموال ليس لها الحق في أخذها من أخواتها فالأشياء ليست ملكها لكنها ملكى .

وأضاف الصغير: بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس لكن هذا لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها .

وأشار إلى أنه يطالبها بإعادة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، لكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها .

يشار إلى أن سعد الصغير أكد على دعمه أهالي فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وعلق قائلاً: أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا".

وأضاف: إحنا كلنا مع فلسطين بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين"

وتابع في كلامه: مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواتنا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعض المستلزمات مثل الفرش

وهنأ سعد الصغير ابنته بعيد ميلادها وهي فتاة محجبة ظهرت بإطلالة شتوية وبمكياج ويحتضنها والدها.

 وكتب الصغير علي الصورة منوش حبيبة بابا كل سنة وإنت طيبة وبخير وأشوفك أحسن عروسة في الدنيا.. من أول ماجيتي وإنتي وش الخير في كل حاجة يا حبيبتي.

 

أخبار الفنان سعد الصغير أزمات سعد الصغير أزمة سعد الصغير وبوسي اغانى سعد الصغير سعد الصغير يدعم القضية الفلسطينية

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