حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

شهد عام 2023 الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة والتى أشاد الجمهور بنجاحها على مدار السنة ، وبالأخص مع إنتشار الأعمال خارج السباق الرمضاني ، زادت فرصة نجاح الكثير من الأعمال التى تصدرت مؤشرات البحث بسبب حب الجمهور لمناقشة الموضوعات المختلفة والتى أحتوت بعضها على أبرز الموضوعات الهامة التى طرحت من أرض الواقع بالفعل .

ومع إقتراب نهاية العام ، نستعرض لكما المسلسلات المصرية الأكثر مشاهدة على مدار عام 2023.

مسلسل بابا المجال

تصدر قائمة الأكثر مشاهدة بين الجمهور ، مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان ، حيث شارك به فى الماراثون الرمضاني لعام 2023 ، حيث حقق نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاقة عرضه كعادة مسلسلات مصطفى شعبان.

مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن فيمقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

وجسد مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "باباالمجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.

مسلسل سفاح الجيزة

ويليله فى قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة لعام 2023 ، هو مسلسل سفاح الجيزة ، حيث حقق نجاحًا جماهيريًا ضخم منذ إنطلاقة عرضه ، وذلك بسبب قوة أداء القائمين على العمل لأنه ليس مجرد عمل درامي ، لكنه واقعي وشخصية سفاح الجيزة هى شخصية حقيقة ومازال فى إنتظار الحكم النهائي.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي ، واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

مسلسل المداح أسطورة العشق الموسم

ومن المسلسلات التى أثارت الجدل أيضًا مسلسل المداح الموسم الثالث الذى عرض فى الموسم الرمضاني الماضي ، حيث أشتهر مسلسل المداح منذ إنطلاقة موسمه الأول بالإثارة والتشويق ، وبالأخص الموسم الثالث الذى شهد المشاهد الأجرأ بخصوص الجن وما يحدث لصابر المداح على مدار المسلسل..

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي ل"صدي البلد" ، أنها استمتعت بالعمل فى المسلسل المداح 3، لأنه دور مختلف والعمل معتمد على النجاح بسبب اجتهاد فريق العمل ، وأضافت، أن المداح٣ هو الأنجح بين ال٣ أجزاء.

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد عز، خالد سرحان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، حنان سليمان، محمد مهران، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، عصام السقا، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل الكبير أوى الموسم السابع

ويليهم فى قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال عام 2023 ، هو مسلسل الكبير أوى فى موسمه السابع الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي ، ولم يكن هذا جديدًا على مسلسل الكبير أوى الذى نال شهرة وتميزًا منذ إنطلاقة عرض جزئه الأول بين الجمهور ، حيث من المنتظر إنطلاقه جزئه الجديد فى ماراثون رمضان القادم لعام 2024.

ومسلسل الكبير أول7 هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم ، حصد المسلسل، جائزة أفضل مسلسل كوميدي بتصويت الجمهور من كأس إنرجي للدراما.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

مسلسل جعفر العمدة

حقق المسلسل الشهير جعفر العمدة نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاقة أولي حلقاته فى الموسم الرمضاني الماضي ، وهو مازال فى قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على مدار العام.

في حقيقة أحزنت الكثير من متابعي مسلسل جعفر العمدة، كشفت الفنانة مي كساب الحقيقة وراء تأجيل الجزء الثاني من المسلسل، إذ أكدت انه تم الاتفاق على تقديم الجزء الثاني منه ضمن موسم الدراما الرمضانية 2025؛ بسبب عدم الانتهاء من كتابة السيناريو بعد، ولخروجه إلى الجمهور بأفضل صورة بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول.

مسلسل جعفر العمدة، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من بطولة نخبة من النجوم منهم: «محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدري، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى.

مسلسل الأجهر

تميزت أعمال الفنان عمرو سعد بالإختلاف والتميز دائمًا خلال موسم رمضان ، ولذلك تصدر مسلسل الأجهر قائمة الأكثر مشاهدة منذ إنطلاقة عرضه وحتى الأن.

كشف الفنان عمرو سعد عن أحب المشاهد لقلبة من مسلسل “الأجهر" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عمرو سعد: من أحب المشاهد إلى قلبي في #الاجهر، كان حوار مهم بيقول لينا ان حتي الحاجة اللي ناقصاك ممكن تبقي ميزة مش عيب حتي لو كنت وحيد يتيم من غير اهل خلي ظنك ان ده تميز وحب من الله لانه اختار لك ان ناس كتير جدا يبقوا اهلك كل شئ ممكن يبقي ميزة مهما كان صعب وقاسي.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي،بدريه طلبه، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، يرأسهم كلا من: وفاء عامر، وأشرف عبد الغفور، وخالد زكي، وباسم مغنية، ورابي عمرو سعد، وآخرين، وهو من إخراج ياسر سامي.

مسلسل سيب وأنا أسيب

نجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية حتى الأن.

العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.

يجدر الإشارة إلى أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

مسلسل أعمل إيه

تمكن مسلسل “أعمل ايه؟” من تصدر نسب المشاهدة ضمن الأعمال المصرية الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، حيث أنه تناول مشاكل الأبناء، والآباء، من خلال أب يحاول تعليم بناته الأربعة، حل مشاكلهم مع الالتزام بالشرف وهو مسلسل إجتماعي مكون من 10 حلقات.

حصلت الفنانة صابرين، على جائزة الإبداع والتميز عن دورها في المسلسل من مهرجان الفضائيات العربية.