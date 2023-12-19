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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

صدى البلد

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن الحفل الذى تقيمه إدارة مهرجان الجونة بالإشتراك مع الهلال الأحمر لجمع تبرعات لصالح ضحايا أهل غزة.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، قائلة: مهرجان الجونه يقيم حفل لجمع التبرعات بالاشتراك مع الهلال الأحمر المصرى .. من أجل  مساعدة إخوتنا فى فلسطين  .. شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانيه.

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هنأت  الفنانة إلهام شاهين، الشعب المصري، بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية الدولة المصرية لفترة رئاسية جديدة، معلقة “مبروك علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمن وأمان مصر، ونتفائل بالخير القادم للمصريين”.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أوعد الجمهور بدور جديد لم يتم تقديمه من قبل، ولكن أتمنى أن يتم تحضيره بشكل جيد، وأن يتم كتابته بشكل صحيح.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن هناك عمل سأشارك فيه اسمه "الحب كله"، مؤكدا أن هذا العمل يحكي يوم في الحارة المصرية بكل مشاكلها ويحكي الإنسان المصري الحقيقي بوضوح وصدق.

مهرجان الجونة 
يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ويهدف مهرجان الجونة إلى التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

 


 

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