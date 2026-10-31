أزمة بطاطس كبيرة تعيشها دول أوروبا.. اعرف التفاصيل

تعاني أوروبا من تغيرات مناخية ألقت بظلالها على المحاصيل الزراعية وبخاصة محصول البطاطس بعدما أثرت موجات الحر في حدوث الجفاف ووقوع أزمة غذاء واسعة.

تتراجع توقعات الإنتاج في عدد من الدول الأوروبية، حيث بدأت مؤشرات نقص المعروض تظهر في أسعار بعض المنتجات، لتجد الأسر نفسها أمام تهديد جديد يضاف إلى أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الغذاء خلال العام المقبل.

وتقول الارقام بحجم خسائر بالغ لحقت بالقطاع الزراعي خلال صيف 2026، إذ سجلت إنتاجية أربعة محاصيل رئيسية تراجعًا مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، في مؤشر على اتساع تأثير الظروف المناخية القاسية.

قال المركز المشترك للأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، أنه قد انخفضت إنتاجية البطاطس بنسبة 7%، والذرة المخصصة لإنتاج الحبوب بنسبة 8%، وبنجر السكر بنسبة 11%، بينما سجل فول الصويا أكبر تراجع بين المحاصيل الأربعة، بنسبة بلغت 15% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تعرضت له المحاصيل نتيجة نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، في وقت تعتمد فيه الزراعة الأوروبية على ظروف مناخية مستقرة لضمان مستويات الإنتاج المعتادة.

تتصدر البطاطس قائمة المحاصيل التي تواجه مخاطر واضحة بسبب الجفاف، خاصة في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، وهي دول تمثل مناطق مهمة في إنتاج البطاطس الأوروبية. وتشير تقديرات وحدة معلومات الطاقة والمناخ إلى أن محصول البطاطس في هذه الدول قد يتراجع بأكثر من 3.5 مليون طن.



وبدأت مؤشرات ارتفاع الأسعار تظهر بالفعل في ألمانيا، حيث زادت أسعار البطاطس الطازجة للمستهلكين بنسبة 11.3% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، قفزت أسعار المنتجين للبطاطس المخصصة للاستهلاك بنسبة 61.5% خلال أغسطس، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها المنتجون في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الحصول على المحصول.



