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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

274 منشأة عسكرية أمريكية في 24 موقعا تضررت من الهجمات الإيرانية

قوات أمريكية
قوات أمريكية
محمد على

أدت الهجمات الإيرانية الانتقامية الى أضرار بما لا يقل عن 274 منشأة في 24 موقعاً عسكرياً مرتبطاً بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما جعل البنتاجون يواجه تكاليف إصلاح تصل إلى 15 مليار دولار.

وألحقت الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية أضراراً بمليارات الدولارات بالمنشآت العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمئات المباني والأنظمة العسكرية الحيوية، وإجبار القوات على الإخلاء وكشف نقاط ضعف كبيرة في الشبكة العسكرية الإقليمية لواشنطن، وذلك وفقاً لتحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لصور الأقمار الصناعية ومسؤولين أمريكيين.

وقدّر البنتاجون الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، بينما أشار تقييم منفصل إلى أن الرقم قد يصل إلى 15 مليار دولار.

 وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن إعادة بناء المباني المتضررة وحدها ستكلف أكثر من 4 مليارات دولار، دون احتساب تكلفة استبدال المعدات والأنظمة الداخلية.

وذكرت الصحيفة إن حجم الدمار يسلط الضوء على تأثير حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية المستمرة، والتي بدأت بعد اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير واستمرت على الرغم من الادعاءات الأمريكية المتكررة بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد تم تدميرها إلى حد كبير.

وخلال الأسبوعين الأولين من الحرب ، ألحقت الضربات الإيرانية الانتقامية أضراراً بما لا يقل عن 119 مبنى في 13 منشأة عسكرية أمريكية، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال. 

وكان مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، من بين المنشآت الأكثر تضرراً، مما أجبر على إجلاء معظم الأفراد فيه.

كما ألحقت الهجمات أضراراً بالبنية التحتية الحيوية التي تحمي المنشآت الأمريكية، بما في ذلك أكثر من 15 مكوناً من مكونات الرادار والدفاع الصاروخي والاتصالات.

وقد رافق الدمار خسائر بشرية فادحة. فقد لقي أكثر من 20 جندياً أمريكياً حتفهم في حوادث مرتبطة بالحرب، بينما أصيب أكثر من 400 آخرين بجروح قبل تعليق الإبلاغ عن الخسائر المتعلقة بالنزاع عقب وقف إطلاق النار المؤقت.

وأصبحت استراتيجية إيران في استهداف المنشآت التي تؤوي القوات الأمريكية أكثر تركيزاً بعد انهيار وقف إطلاق النار في 7 يوليو. وفي 17 يوليو، أسفرت غارة إيرانية على قاعدة موفق السل الجوية في الأردن عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 19 مبنى تستخدم لإيواء الأفراد.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن أضرار لحقت بالمباني الصغيرة في العديد من المنشآت الأخرى، مما يشير إلى تحول نحو استهداف أكثر دقة لأماكن إقامة القوات وغيرها من المرافق.

وأجبرت الهجمات المتواصلة واشنطن على نقل المزيد من الأفراد من المنطقة.

الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية صحيفة وول ستريت جورنا اخبار العالم ايران

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