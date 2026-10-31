لا زالت أقل من مستوياتها.. ارتفاع حركة السفن عبر مضيق هرمز حتى 30 أكتوبر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تقريرها الأسبوعي، أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل بنحو 70% من مستوياتها قبل اندلاع المواجهات.

ووفقًا للتقرير، غادرت 122 سفينة مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية، فيما دخلته 155 سفينة، مقارنة بـ114 سفينة مغادرة و127 سفينة قادمة خلال الأسبوع السابق.

وأشار التقرير إلى أن 80% من حركة الملاحة التي رصدها مركز التعاون والإرشاد البحري الأميركي للملاحة كانت لسفن تحمل شحنات من مواد الطاقة.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقارير عن 88 حادثًا بحريًا في مضيق هرمز منذ 28 فبراير، مشيرة إلى أنها تقيّم مستوى التهديد في هذا الممر المائي بأنه "شديد".