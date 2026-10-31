لبحث العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين

توجه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين بمملكة البحرين الشقيقة لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ويشارك الوزير عبدالعاطي - في إطار الزيارة كذلك - في أعمال الدورة الثانية والعشرين لقمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقدة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بمشاركة عدد كبير من الوزراء والسياسيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.