الدفاع الروسية: استهداف مرافق للطاقة وأهداف لوجستية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها استهدفت مرافق البنية التحتية اللوجستية والطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة إلى سفن بحرية مخصصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم استهداف ورش العمل في منطقة "بروتون" الصناعية بمدينة خاركوف، حيث تصنع مكونات أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ مما أسفر عن تضرر خطوط إنتاجها.

وأضافت أن الغارات استهدفت محطة توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة في كييف، والتي تُزود ​​مرافق الإمداد اللوجستي العسكري ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالكهرباء، إلى جانب استهداف مستودعات تستخدم لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة، وسفينة شحن جافة كانت تنقل الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب أوديسا.



