قاضية ومصرفية.. ترامب ينفي الزواج من شقيقتيه أمام حشد جماهيري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من أنصاره أنه لم يتزوج أيًا من شقيقتيه، قائلًا إنه لم يشعر يومًا بانجذاب خاص تجاه أي منهما.

ترامب: لم أتزوج شقيقتي





واستعاد ترامب واقعة سؤاله عما إذا كان قد تزوج شقيقته، موضحًا أن إجابته كانت بالنفي، ثم كررها أمام الحاضرين، مؤكدًا أنه لم يتزوج شقيقته.



وبعد ذلك، ذكر اسم شقيقته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة، إليزابيث، ووصفها بأنها رائعة، مؤكدًا أنه لم يتزوجها، وأنه لم يتقدم للزواج من أي من شقيقتيه.



وأضاف أن شقيقتيه جميلتان، لكنه لم يشعر يومًا بانجذاب خاص تجاه أي منهما.



ونشأ ترامب مع شقيقتين، وتُعد إليزابيث ترامب جراو، وهي مسؤولة مصرفية متقاعدة نادرًا ما تظهر في المناسبات العامة، شقيقته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.

أما شقيقته الكبرى ماريان ترامب باري، القاضية السابقة بمحكمة الاستئناف الفيدرالية، فتوفيت عام 2023. كما توفي شقيقاه فريد ترامب جونيور وروبرت ترامب.



ولم يُظهر المقطع المصور هوية الشخص الذي سأل ترامب عما إذا كان قد تزوج شقيقته.



وسبق أن استخدم ترامب هذه المقارنة في مناسبات سابقة. ففي تجمع انتخابي بمدينة ماونت بوكوونو بولاية بنسلفانيا في ديسمبر 2025، اتهم النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر بالزواج من شقيقها من أجل دخول الولايات المتحدة، ثم طلب من الحاضرين تخيل ما إذا كان دونالد ترامب قد تزوج شقيقته، ووصفت عمر هذا الادعاء بأنه كاذب تمامًا وسخيف.



وعاد الادعاء المتعلق بعمر إلى الواجهة خلال الشهر الجاري، بعدما فتش عملاء إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية الأمريكية منزلها في منطقة واشنطن يوم 12 أكتوبر، في إطار تحقيق جنائي.

ولم توجه إلى عمر أي اتهامات حتى الآن، كما لا يزال أمر التفتيش سريًا، ولم تعلن وزارة العدل الأمريكية علنًا عن طبيعة التحقيق أو موضوعه.