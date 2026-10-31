وفاة طفلتين فلسطينيتين إثر حريق اندلع في خيمة للنازحين بمواصي خان يونس

توفيت طفلتان فلسطينيتان، صباح اليوم السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق اندلع في خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ بوفاة الطفلتين حبيبة زنون وأيسل أبو صهيبان، متأثرتين بإصابتيهما في الحريق.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، عدوانها على مدينة الخليل، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو منطقة دير بحة غرب المدينة، وداهمت منازل، بعد إجبار عائلات على النزوح القسري، بالتزامن مع مداهمة منازل الفلسطينيين، وتخريب وتدمير محتوياتها.