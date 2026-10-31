مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بطوخ

شهد طريق الرشاح بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع الطالب محمد عماد حمادة، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وإصابة شقيقيه بإصابات بالغة، جرى نقلهما على إثرها إلى العناية المركزة.



وكشفت التفاصيل أن الطالب كان في طريقه برفقة شقيقيه لزيارة جدتهما بقرية كومبتين، المجاورة لقرية أجهور الكبرى، وفوجئوا بسيارة تصطدم بهم، ما أسفر عن سقوط الطالب أرضًا ووفاته متأثرًا بإصاباته، فيما أصيب شقيقاه بإصابات خطيرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية أجهور الكبرى، عقب انتشار نبأ وفاة الطالب، الذي عُرف بين أبناء قريته بحسن الخلق والسيرة الطيبة، تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب أسرته ومحبيه.

وشيّع أهالي قرية أجهور بطوخ جثمان الطالب وسط حالة من الحزن، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.