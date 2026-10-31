انفراجة بين واشنطن وطهران.. وفدان أمريكي وإيراني على طاولة المفاوضات في قطر

أفادت تقارير عربية أنه من المتوقع أن ينضم وفد أمريكي إلى مسؤولين إيرانيين في محادثات مباشرة بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم "السبت"، وذلك عقب إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها قطر وباكستان، نقلًا عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة.

الوساطة بين إيران وأمريكا

وحسب التقرير، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والحوافز المالية المقدمة لطهران.

ووفقاً للتقرير، ستتولى الصين وروسيا دور الضامنين لأي اتفاق محتمل.

يأتي هذا التطور عقب محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة بين وسطاء قطريين ومسؤولين إيرانيين في طهران، الجمعة. ورافق الفريق التفاوضي الإيراني الوفد القطري في عودته إلى الدوحة، حيث كان من المتوقع استئناف المناقشات، السبت، وفقًا لما أورده موقع «أكسيوس».

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء القطريين ظلوا على اتصال بالبيت الأبيض طوال مناقشات الجمعة.

كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد اقترح في وقت سابق عقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في رسالة أُرسلت عبر قطر إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.