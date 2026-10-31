كرة القدم النسائية | أهلي 2008 يواجه الطيران في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، ضيفًا على الطيران، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة، بعدما فاز على إنبي بنتيجة 6-0، والمقاولون العرب بالنتيجة نفسها، ووادي دجلة 3-0، والإسماعيلي 9-0، ويسعى إلى تحقيق انتصاره الخامس على التوالي ومواصلة مشواره بالعلامة الكاملة في البطولة.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2008 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي مواليد 2008 كلًا من: إكرامي فرج مديرًا فنيًا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وتامر عماد مخططًا للأحمال، وعمر سامي محللًا للأداء، ومروان صابر مطورًا للأداء، ورشا السعدني مديرًا إداريًا، ورنيم حسن أخصائية علاج طبيعي.