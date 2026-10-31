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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الامارات تخفض أسعار الوقود للمستهلكين

خفض أسعار الوقود
خفض أسعار الوقود
محمد على

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2026، والتي شهدت انخفاضًا مقارنةً بشهر أكتوبر، شمل الجازولين بفئاته الثلاث: "سوبر 98" و"خصوصي 95" و"إي بلس 91"، إضافةً إلى وقود الديزل.

وسجلت أسعار الجازولين انخفاضًا بنسبة 5.6%، فيما انخفض سعر وقود الديزل بنسبة 1.04% مقارنةً بأسعار شهر أكتوبر.

ويأتي اعتماد الأسعار في إطار آلية التسعير الشهرية المعمول بها في الدولة، والتي تستند إلى تطورات الأسعار العالمية للوقود، بما يعكس تغيراتها في السوق المحلية.

وحددت اللجنة أسعار البيع بالتجزئة لشهر نوفمبر 2026 على النحو الآتي:

جازولين "سوبر 98": 4.16 درهم للتر.

جازولين "خصوصي 95": 4.04 درهم للتر.

جازولين "إي بلس 91": 3.97 درهم للتر.

وقود الديزل: 4.75 درهم للتر.

أسعار الجازولين أسعار الوقود نوفمبر 2026 أكتوبر وقود الديزل

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