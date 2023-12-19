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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: مبروك علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمن وأمان مصر

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

هنأت  الفنانة إلهام شاهين، الشعب المصري، بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية الدولة المصرية لفترة رئاسية جديدة، معلقة “مبروك علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمن وأمان مصر، ونتفائل بالخير القادم للمصريين”.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أوعد الجمهور بدور جديد لم يتم تقديمه من قبل، ولكن أتمنى أن يتم تحضيره بشكل جيد، وأن يتم كتابته بشكل صحيح.

الإنسان المصري

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن هناك عمل سأشارك فيه اسمه "الحب كله"، مؤكدا أن هذا العمل يحكي يوم في الحارة المصرية بكل مشاكلها ويحكي الإنسان المصري الحقيقي بوضوح وصدق.

الفنانة إلهام شاهين الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الحارة المصرية الأنسان المصري

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