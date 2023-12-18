إلهام شاهين: مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسى

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية 2024.

وكتبت عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام": "مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسى.. وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التى بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

تظلمات من المرشحين

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.