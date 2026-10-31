قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال
موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
وزير الزراعة يحدد 4 محاور لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية
الأزهري بمسجد العزيز بالمقطم: مواجهة التيارات المنحرفة تبدأ ببناء عقول واعية
وفاة والد الملحنين عمرو وبلال سرور .. موعد ومكان الجنازة
أيام من البحث والأمل.. شقيقان يناشدان بالعثور على أخيهما المفقود في سيول نويبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لإنشاء منصة إلكترونية لفتح الأسواق العالمية أمام صادرات المشروعات الصغيرة

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ضرورة إنشاء منصة تصدير إلكترونية حكومية متخصصة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، ومواجهة العقبات التي تحول دون دخول آلاف المصانع الصغيرة إلى منظومة التصدير، مستهدفاً زيادة الصادرات بنحو 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات .

مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات تتمتع بجودة عالية، خاصة في قطاعات الأثاث والملابس والمنتجات الغذائية، إلا أن أصحابها يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن تعقيدات إجراءات التصدير والحصول على شهادات الجودة والمطابقة.

  فرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية

وقال " عبد الحميد " : إن الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية تمثل فرصاً تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية، لكن آلاف المصانع الصغيرة لا تمتلك الإمكانيات التسويقية واللوجستية التي تمكنها من الوصول المباشر إلى المستوردين والمشترين بالخارج، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً لتذليل هذه العقبات وتحويل المشروعات الصغيرة إلى قوة حقيقية في ملف الصادرات مطالباً بأربع آليات عاجلة لتنفيذ المشروع وهى :

1. منصة تصدير إلكترونية تربط المصانع الصغيرة مباشرة بالمشترين والمستوردين في 30 دولة، وتوفر خدمات الدفع والشحن والتخليص الجمركي بالتعاون مع الجهات المختصة.

2. الحاويات المجمعة بتجميع منتجات 20 مصنعاً صغيراً في حاوية واحدة أسبوعياً لتقليل تكلفة الشحن وتعزيز القدرة التنافسية.

3. شهادات جودة مجانية من خلال توفير شهادات المطابقة والجودة للمشروعات الصغيرة خلال السنة الأولى من التصدير لتسهيل دخول الأسواق الدولية.

4. سفير تصدير بكل محافظة بتخصيص مسؤول يتولى تسويق المنتجات المحلية إلكترونياً والتواصل مع المستوردين والأسواق الخارجية.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : لماذا لم يتم حتى الآن إنشاء منصة حكومية موحدة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة خارجياً؟ ما خطة الحكومة لخفض تكاليف الشحن والتخليص الجمركي أمام هذه المشروعات؟ وكيف يمكن إزالة عقبات شهادات الجودة والمطابقة التي تحرم المصانع الصغيرة من التصدير؟ .

وما الجدول الزمني لزيادة صادرات المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية؟ مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وإطلاق نسخة تجريبية من المنصة خلال 90 يوماً، وأكد أن دعم صادرات المشروعات الصغيرة يمثل ضرورة اقتصادية لتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً . 

محمد عبد الحميد مجلس النواب هشام بدوي الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد