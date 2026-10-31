852 مليون دولار.. صادرات النباتات الطبية والعطرية تحقق رقمًا لافتًا في 2025

أكدت الدكتورة رنا الجمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع، في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات زراعية وخبرات متراكمة في إنتاج هذه النباتات، مشيرة إلى أن القطاع أصبح أحد المكونات المهمة لمنظومة الإنتاج والتصدير، لما يوفره من فرص للتشغيل وجذب الاستثمارات وتعزيز القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية.

وقالت الجمالي، خلال كلمتها في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية، إن صادرات النباتات الطبية والعطرية، بما تشمل الأعشاب المجففة والمستخلصات والزيوت العطرية، بلغت نحو 852 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس أهمية القطاع وقدرته على دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

التصنيع والتجهيز يرفعان القيمة المضافة للصادرات

وأضافت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن زيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية لا تعتمد على حجم الإنتاج وحده، بل تتطلب التوسع في أنشطة ما بعد الحصاد، مثل الفرز والتجفيف والتعبئة والتجميع والاستخلاص، بما يسهم في تقديم منتجات ذات مواصفات أعلى واستخدامات أوسع في الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، وفقًا لاشتراطات الجهات المختصة.

وأوضحت أن التوسع في هذه الأنشطة من شأنه خلق المزيد من فرص العمل، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين والمصنعين، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الإنتاج وتوحيد البيانات ومؤشرات قياس الصادرات، بما يعكس نطاق المنتجات والفترات الإحصائية بصورة دقيقة.

الجودة وسلامة الغذاء أساس المنافسة في الأسواق الخارجية

وشددت الجمالي على أهمية الاهتمام بالجودة في جميع مراحل الإنتاج، بداية من اختيار الأصناف وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، مرورًا بعمليات الحصاد والتجفيف والتخزين، وصولًا إلى التحليل والتعبئة والتصدير.

وأكدت ضرورة الحد من استخدام المبيدات، وتطوير نظم التتبع، والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة في الأسواق المستهدفة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات المصرية ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.

تحديات القطاع تتطلب تطوير البنية التحتية والتصنيع

وأشارت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن القطاع يواجه عددًا من التحديات التي تتطلب العمل المستمر، من بينها تفاوت جودة المنتجات وصعوبة تنظيمها، إلى جانب الحاجة إلى تطوير تجهيزات التجفيف والاستخلاص والتحليل، وتحسين عمليات التعبئة والخدمات اللوجستية.

ولفتت إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تشجيع المنتجين على التعاون فيما بينهم، ودعم الاستثمار في مرافق ما بعد الحصاد والتصنيع، وربط المزارعين بالمصنعين والمراكز البحثية، فضلًا عن التوسع في خدمات الفحص والتتبع، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

الزراعة العضوية فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

وأكدت الجمالي أن خطة غرفة الصناعات الغذائية ترتكز على مواصلة العمل لتحسين جودة المنتجات، وتطوير قدرات المنشآت الصناعية، وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن التوسع في الزراعة العضوية يمثل فرصة مهمة أمام القطاع، خاصة في ظل تزايد أهمية نظم الاعتماد والشهادات المعترف بها في الأسواق المستهدفة، بما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المصرية ويدعم فرص التصدير.

واختتمت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالتأكيد على التزام الغرفة بمساندة مختلف أطراف قطاع النباتات الطبية والعطرية، والعمل على دعم نمو الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يرسخ مكانة مصر في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، متمنية النجاح والتوفيق للمؤتمر وجميع المشاركين والشركات العارضة.