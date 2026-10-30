30.9 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 7 شهور من عام 2026

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 138.5 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 105.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

الواردات المصرية من المجر

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 101.6 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 154.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

التبادل التجاري

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتسجل 240.1 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 260.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 7.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من المجر.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى المجر أول 7 شهور من 2026

1. فواكه بقيمة 46.5 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 34.9 مليون دولار.

3. خضر بقيمة 27.1 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 20.1 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 4.9 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار.

7. منتجات من خزف بقيمة 2.9 مليون دولار.

8. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.

9. مطاط ومصنوعاته بقيمة مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 893.8 ألف دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من المجر أول 7 شهور من 2026

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 19.8 مليون دولار.

2. قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية بقيمة 19 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 11.2 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 9.7 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 7.5 مليون دولار.

6. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 5.6 مليون دولار.

7. مطاط ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.

8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.8 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 2.9 مليون دولار.

10. أغدية محضرة للحيوانات بقيمة 2.8 مليون دولار.

الاستثمارات المجرية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات المجرية في مصر 1.3 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 0.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 62.5%.

تحويلات المصريين العاملين بالمجر

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 41.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 809 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 495 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 63.4%.