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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإحصاء: 30.9% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر خلال 7 أشهر

الإحصاء
الإحصاء
أ ش أ

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 138.5 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 105.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 101.6 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 154.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتسجل 240.1 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 260.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 7.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من المجر.

وحول أهم المجموعات السلعية التي صدّرتها مصر إلى المجر أول 7 شهور من عام 2026 فتمثلت في فواكه بقيمة 46.5 مليون دولار، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 34.9 مليون دولار، خضر بقيمة 27.1 مليون دولار.، منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 20.1 مليون دولار، آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 4.9 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 2.9 مليون دولار.

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر فتمثلت في سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 19.8 مليون دولار، قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية بقيمة 19 مليون دولار، آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 11.2 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 9.7 مليون دولار، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 7.5 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 5.6 مليون دولار، ومطاط ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.

وأوضح جهاز الاحصاء أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر بلغت 1.3 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 0.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 62.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 41.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 809 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 495 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 63.4%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية المجر

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