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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل حقوق إنسان الشيوخ: سياسة مصر الخارجية نموذج للحكمة والتوازن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد المهندس ياسر قورة وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، ان سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اتسمت بالتوازن والحكمة والقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على المصالح الوطنية ويعزز مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وأكد قورة ، أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات والصراعات، انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ، أن التحركات المصرية على الساحة الدولية تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف حماية الأمن القومي المصري والعربي، وتعزيز علاقات مصر بمختلف دول العالم، فضلًا عن الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وعدم الانخراط في محاور أو صراعات لا تخدم مصالح الدولة.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ إلى أن الدور المصري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يعكس ثوابت السياسة المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة لمحاولات تصفية قضيته أو المساس بحقوقه المشروعة.

مصر ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة

وشدد قورة على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مستندة إلى دبلوماسية نشطة ومتوازنة تحظى بتقدير المجتمع الدولي . 

ياسر قورة عبد الفتاح السيسي التحديات الإقليمية لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان

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