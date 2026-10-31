برلماني: تمسك مصر بالقانون الدولي في حوكمة الأنهار يعزز الأمن المائي ويحمي حقوق الدول

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الروسية الأفريقية دلالة على رؤية مصرية متكاملة لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق المائية للدول وفقا لقواعد القانون الدولي.

وقال إن تأكيد الرئيس السيسي تمسك مصر بالقانون الدولي في حوكمة الأنهار العابرة للحدود يعكس أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يحقق الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، ويحافظ على حقوق جميع الدول، ويعزز فرص التعاون المشترك بعيدا عن الإجراءات الأحادية التي قد تضر بمصالح الشعوب.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، خاصة في ظل التحديات المناخية وتزايد الطلب على الموارد المائية، ما يستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الري الحديث وترشيد استهلاك المياه.

تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية بين روسيا وأفريقيا إلى مشروعات مستدامة يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات، ودعم قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة أن تترجم الاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة للمواطنين، مؤكدا أن مصر تدعم التعاون القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية .