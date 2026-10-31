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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية حتى 10 نوفمبر

بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية حتى 10 نوفمبر
بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية حتى 10 نوفمبر
فرناس حفظي

بدأت صباح اليوم السبت ٣١ أكتوبر لجان إصدار بطاقات الرقم القومي عملها بمقري القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة والبعثة القنصلية المصرية في الرياض، على أن تستمر أعمالها حتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتوسع في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار إيفاد لجان إصدار بطاقات الرقم القومي إلى عدد من الدول الأخرى، وذلك استجابةً لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، وتنفيذاً لمخرجات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد بالقاهرة مطلع أغسطس الماضي.

وكانت لجان إصدار بطاقات الرقم القومي قد استكملت أعمالها خلال الأسابيع الماضية في عدد من الدول التي تشهد تواجداً كثيفاً للجاليات المصرية، من بينها قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت، حيث نجحت في إصدار عدة آلاف من بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين في تلك الدول.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة بسرعة التواصل مع القنصلية العامة في جدة أو البعثة القنصلية في الرياض، أو البعثة المصرية المعتمدة لدى دول إقامتهم، للاستعلام عن المستندات المطلوبة وتجهيزها وحجز المواعيد المخصصة، بما يتيح إصدار بطاقات الرقم القومي لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

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