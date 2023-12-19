أمي شهيدة| ناهد السباعي تكشف سبب وفاة والدتها.. فيديو

رثت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث نشرت مجموعة من أبرز الصور التى جمعتها مع والدتها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

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وكتبت ناهد السباعي على الفيديو ، معلقة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".

ووجهت ناهد السباعي رسالة إلى والدتها الراحلة من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام خلال الأيام الماضية.

وكتبت ناهد السباعي، "حبيبتي و امي و صحبتي و بنتي و كل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكــــرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

عزاء ناهد فريد شوقي

وأقيم عزاء ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .

كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

وودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”.