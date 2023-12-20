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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسيل عمران: الجمهور المصري ناقد لاذع |فيديو

أسيل عمران
أسيل عمران

قالت أسيل عمران أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير أول أفلامها المصرية ، وأنها متخوفة من هذه التجربة.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت فى تصريحات تليفزيونية، أن مصر معروفة دائمًا بالفن وأن الجمهور المصري مش سهل لأنه متذوق دائمًا للفن ، وناقد لاذع ، لذلك أعتبرها تجربة مخيفة.

وأشارت أسيل عمران ، قائلة: أنها سبق وقدمت مسرحية باللهجة المصرية ضمن موسم الرياض ، معلقة كبرنا على اللهجة المصرية

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وعلقت أسيل عمران ، قائلة: بحب شيريهان جدًا و مغرمة بمسرحية شارع محمد علي ولما كان حد بيسألني نفسك تبقي زى مين كنت بقول نفسي أبقى زى شيريهان فى مسرحية شارع محمد علي .

وفى وقت لاحق، قالت الفنانة أسيل عمران إنها تستعد لبدء تصوير أعمالها القادمة خلال هذه الفترة، حيث من المفترض أن يكون أول أعمالها خلال الشهر المقبل.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت أسيل عمران فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تجهز حاليًا لفيلمين ، أحدهما بمشاركة الفنان تامر حسني لكن مازال جاري التحضير له ولم يحدد موعد تصويره حتى الأن. 

وشاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها فيديو جديد لها خلال الأيام الماضية ،وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة بسيطة وناعمة.

أحدث ظهور آسيل عمران أسيل عمران أسيل عمران فى مهرجان البحر الأحمر أخبار أسيل عمران أسيل عمران وتامر حسني

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