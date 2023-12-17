انطلاق تصوير مسلسل محارب لـ حسن الرداد وماجد المصري

بدأ الفنان ماجد المصري، تصوير مسلسل محارب، الذي يشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

وأعلن السيناريست محمد سيد بشير، بدء تصوير مشاهد مسلسل محارب، إذ نشر صورة من الكواليس عبر انستجرام، وعلق قائلا: «ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله يارب مسلسل محارب، رمضان 2024 بأذن الله.. دعواتكم».

وظهر في الصورة بأول يوم تصوير مسلسل محارب، كلا من: (ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم).

مسلسل محارب

مسلسل محارب

وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

مسلسل محارب بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

أعمال ماجد المصري

وشارك ماجد المصري، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى.