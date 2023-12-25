استشهاد ممثل فلسطيني شهير في مـ جزرة المغازي بغزة |شاهد

أستشهد اليوم الفنان الفلسطيني المسرحي عاهد أبو حامدة عن عمر يناهز ال24 عامًا ، في مجزرة المغازي بوسط قطاع غزة.

وعاهد أبو حامدة هو فنان ومدرب دراما مسرحية، وكان يعمل في مؤسسة أيام المسرح بمدينة غزة.

وفى وقت لاحق ، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 12ألفًا و916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32850 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.