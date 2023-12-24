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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد الكدواني عن كواليس أبو نسب: محمد إمام فنان راقي |فيديو 

صدى البلد

أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته بالمشاركة فى  فيلم "أبو نسب" ، الذى يعرض حاليآ فى دور العرض السينمائية. 

وأضاف  الكدواني: أن شخصية داود الذي يجسدها ضمن أحداث الفيلم هى شخصية مركبة وبها عدة أوجه مختلفة لذلك أستفزته و وافق على الدور.


وعن كواليس الفيلم ، أشاد الفنان ماجد الكدواني بالعمل مع محمد إمام لأنه فنان راقي ومجتهد ومحب دائما لعمله. 


وعن الأعمال القادمة، أضاف ماجد الكدواني أنه يحضر حاليا لفيلم رومانسي مع الفنانة غادة عادل . 


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 


 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 


كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه. 


وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري. 
كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

أفلام ماجد الكدواني النجم محمد إمام فيلم أبو نسب أبطال فيلم أبو نسب بوستر فيلم أبو نسب

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