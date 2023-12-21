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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد الكدواني وعلاء مرسي في العرض الخاص لفيلم أبو نسب

صدى البلد

حرص النجوم ماجد الكدواني وعلاء مرسي، على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامهما "أبو نسب" بإحدى سينمات السادس من أكتوبر .


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

البرومو الدعائي أبو نسب السادس من اكتوبر الشركة المنتجة العرض الخاص

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