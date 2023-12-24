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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

حاتم صلاح
حاتم صلاح

أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته بمشاركته فى فيلم أبو نسب بطولة محمد عادل إمام الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية.

وقال حاتم صلاح فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أنه سعيد بالعمل مع المخرج رامي إمام وأنه كان يعمل معه مساعد مخرج من قبل .

وأضاف حاتم صلاح ، قائلا: أنه يتمني الفترة القادمة أن يقوم بأدوار مختلفة ومميزة عن ما قدم من أعمال سابقة.

وعن رمضان 2023 ، قال حاتم صلاح أنه يستعد للمشاركة فى مسلسل الكبير8 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 


 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 


كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه. 


وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري. 
كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

حاتم صلاح أبطال فيلم أبو نسب على باب العمارة الفنان حاتم صلاح ماراثون رمضان 2024

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