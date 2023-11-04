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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركته في "على باب العمارة".. حاتم صلاح يوجه رسالة لـ أحمد أمين

حاتم صلاح
حاتم صلاح

وجه الفنان حاتم صلاح، رسالة شكر للفنان أحمد أمين، بعد مشاركة الأخير كضيف شرف في مسلسل “على باب العمارة”.

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: “الأستاذ نجم النجوم اللي عمره ما احتاجته في حاجة إلا ولقيته موجود صاحبي وأخويا وأستاذي وضهر وسند لكل اللي حواليه.. واحد من أهم نجوم الوطن العربي الفنان الكبير أحمد أمين نورت وشرفت على باب العمارة”.

واشتهر الفنان حاتم صلاح من خلال دوره بمسلسل الكبير أوي 6 بتقديم دور نفادي وبدأ مشواره الفني  في مسلسل ليالي أوجيني.

 

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وتألق الفنان حاتم صلاح مؤخرا من خلال مسلسل "على باب العمارة" والذي يخوض به أولى بطولاته والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية.

 

يتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعياً كل أربعاء، وهو من بطولة الفنان حاتم صلاح ويجسد الشخصية الرئيسية "عوض" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عيد الواحد ، بوسي الشامي.

 

كشف الفنان حاتم صلاح لموقع صدى البلد عن مسلسله "على باب العمارة" وقال إن المسلسل كوميدي مختلف عن ما قدمه قبل ذلك هناك تغير في الشخصيات وله قصة وبناء درامي بداية ووسط ونهاية في قالب كوميدي جدا نمط جديد وهو من انتاج منصة watch it.

وأشاد بأهمية دور منصة watch it أنها تعمل أعمال جميلة باستمرار و تعطي دور للشباب الفنانين كما أن  المنتج المنفذ دكتور بيتر ميمي وأن بيتر ميمي دائما أعماله مهمة وأن ترشيح بيتر ميمي والمخرج خيري سالم له كان شايفينه مناسب جدا في الدور و مميز فكل هذا كان تحديات بالإضافة لأهمية أبطال المسلسل.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن المسلسل يتصدر التريند في اولي حلقاتة و لكنة توقع لة نجاح كبير وأنه سعيد بسعادة الناس بالمسلسل فهو يعتبر المسلسل كوميدي دوره التخفيف علي الناس من ضغوط و مصاعب الحياة و رسم الابتسامة على وجوههم.

واستطرد أنه يجب تنوع الأدوار ولا يحب أن يصنف فقط فنان كوميدي فهو رغم أنه يعتبر الكوميديا أصعب فهو يرى أن الممثل يستطيع أن يجسد أي شخصية يحب لعب كل الأنماط حتي لا يحصر في مجموعة أدوار معينة.

أبرز تصريحات الابتسامة الفنان محمد رضوان الفنان حاتم صلاح الكبير أوي 6 الفنان الكبير

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