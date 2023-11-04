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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: مسلسل عيشها بفرحة أحدث نقلة في ملف متحدي الإعاقة

صدى البلد

قالت عضو مجلس النواب، هند حازم، بأنها نظراً لضيق وقتها، غالباً ما لا تتمكن من متابعة التلفزيون أو المسلسلات، إلا أن بعض أصدقائها تحدثوا معها حول مسلسل "عيشها بفرحة". يتناول هذا المسلسل بشكل موضوعي قضايا متحدي الإعاقة.

وأشارت حازم خلال مداخلتها في برنامج "التاسعة" الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، إلى أنها بدأت تلاحظ وتشاهد هذا المسلسل، وأبدت إعجابها بجودته وتناوله الهادف. كما عبّرت عن فخرها لتقدم المجتمع في هذا الجانب، مشددة على أنها طالما دعت لتغيير ثقافي في المجتمع المصري، ورأت أن وسائل الإعلام والدراما هي الوسيلة الفعّالة لتحقيق ذلك.

وأوضحت أنه منذ عام 2016، قامت بمبادرة بعنوان "الكرسي أسلوب حياة"، حيث دعت المجتمع إلى تغيير وجهة نظرهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن الندوات والحلقات النقاشية التي نُظمت لم تكن لها نفس الأثر الذي خلقه المسلسل وتأثيره على القضايا التي يتناولها.

الحلقات النقاشية القناه الأولى المصرية المجتمع المصري المسلسلات عضو مجلس النواب عيشها بفرحة

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