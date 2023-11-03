مسلسل سفاح الجيزة مستفز.. وكان نفسى أشتغل مع فؤاد المهندس| أبرز تصريحات محمد ممدوح

تصدر الفنان محمد ممدوح محركات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد أن كشف عن آخر أعماله الفنية، وأبرز المواقف الطريفة التي قابلها في أثناء كواليس تصوير فيلم أهل الكهف، والأعمال التي كان يتمنى أن يكون جزءًا منها.. وإليكم أبرز التصريحات.

فيلم أهل الكهف

أعرب الفنان محمد ممدوح خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” عن سعادته بالمشاركة فى فيلم أهل الكهف لأن حكاية الفيلم تاريخية وتناقش العصور الرومانية، فهي تجربه جديدة، واستمتع بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، وخالد النبوي، ومحمد فراج وغادة عادل.

وكشف الفنان محمد ممدوح عن موقف طريف أثناء تصويره لكواليس فيلم "أهل الكهف"، قائلاً: أثناء تصوير فيلم أهل الكهف في المغرب؛ فوجئ الكاست أن الغابات بدأت في الاحتراق بشكل مفاجئ، وتوقف طاقم العمل عن تصوير المشهد مؤقتًا؛ لحين توقف الحريق في الغابات.

وأضاف محمد ممدوح ، عن كواليس دوره في الفيلم قائلاً: “أنا واحد من الـ6 أو الـ7 من أهل الكهف، وتتوالى الأحداث في أزمنة مختلفة ودوري في الفيلم محارب”.

وقال محمد ممدوح إن قصة الفيلم مستوحاة من مسرحية توفيق الحكيم، وتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم فى المغرب؛ لأنها الأقرب لطبيعة المشاهد التي كتبتها عمرو عرفة.

مسلسل قصة المدينة

وعن مشاركة مسلسل قصة المدينة في الماراثون الرمضاني لعام 2024؛ قال محمد ممدوح إن موضوع عرض مسلسل قصة المدينة، بطولة أحمد أمين، في رمضان 2024، هو أمر غير حقيقي، ولأسباب لا يعلمها، معلقًا: "كان هناك عمل بالفعل، ولكن مسلسل قصة المدينة تم تأجيله لأسباب لا أعلمها".

إشادة محمد ممدوح بمسلسل السفاح

وأشاد محمد ممدوح بدور أحمد فهمي فى مسلسل سفاح الجيزة الذى عرض مؤخرًا على منصة شاهد، مشيرا إلى أن “إتقانه الدور” جعلني أشعر بالاستفزاز .

قائلاً: “أحمد فهمي عمل دور ما شاء الله..و من حلاوة الدور.. هو مستفز.. ويخليك تحب تعمل زيه”.

أعمال كان يتمنى أن يقدمها محمد ممدوح

وعن الأعمال التي كان يتمنى أن يقدمها سابقًا، قال محمد ممدوح،: “كان نفسي أقدم أي عمل للفنان فؤاد المهندس جدًا، وكان نفسي يبقى ليا أدوار في أعمال، زي فيلم الكيف، أو جري الوحوش”.

وأضاف محمد ممدوح،: “أتمنى مشاركة كاملة أبو ذكري فى أي عمل، وما زلت أستمر في المحاولات لذلك، لكن لم تأتِ الفرصة بعد”.

كما أعرب محمد ممدوح عن تمنيه العمل مع المخرجين الكبار، وحيد حامد، وشريف عرفة.