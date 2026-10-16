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تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تمركز السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخاصة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا.

الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع تقدم السحب الممطرة إلى السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية، تحديدًا مناطق (جنوب الوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد)، ومع تقدم الوقت مصاحبه لحركة المنخفض شرقا لتعم الأجواء الغائمة هناك. كما تقل شدة الأمطار على المناطق الداخلية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026؛ حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصرأمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

تفاصيل خريطة الأمطار والرياح

  • أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً: تشهدها مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة: تمتد بنسب حدوث تتراوح بين (20% إلى 30% تقريباً) لتشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وصولاً إلى مناطق جنوبية تشمل (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح: تتراوح سرعاتها بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يعمل على لطيف الأجواء على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وبورسعيد)؛ حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3 أمتار).

وتهيب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشكل مستمر.

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