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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ليلة ممطرة على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة
حالة الطقس اليوم الجمعة
معتز الخصوصي

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” تقرير عن حالة الطقس اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الجمعة ليلة ممطرة بإمتياز على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ( مطروح - العلمين- الإسكندرية- البحيرة - كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تصل إلى المناطق الداخلية يوم الجمعة ولكن تكون أقل حدة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية موقع التواصل الاجتماعي حالة الطقس ليلة ماطرة الجمعة

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