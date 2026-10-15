قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026
يسرا: مهرجان الجونة بيلمّنا لأننا مش بنشوف بعض كتير في مصر
فتاوى وأحكام| هل رش الملح في المنزل يمنع الحسد والسحر؟.. زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. وهل يأثم الرجل إذا تقدم به العمر ولم يتزوج؟
حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية
كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة
أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم
برلماني: التنافس الأمريكي الصيني يتيح فرصًا أمام مصر لجذب استثمارات التكنولوجيا ومراكز البيانات
وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون حسابات: متر المياه المحلاة المكعب قد يصل إلى دولار
تعقيبًا على نقيب الأطباء.. التعليم العالي: لم يحدث أبدًا أن دخل طالب أدبي كلية طب
تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«اضطراب الملاحة وأمواج تصل لـ3 أمتار».. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وتكشف خريطة الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح على العديد من مناطق الجمهورية.

وأوضحت «الأرصاد» أن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز؛ إذ تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، بالتزامن مع تتزايد فرص تكون السحب التي تعمل على إلطاف الأجواء.

خريطة تساقط الأمطار

وحول خريطة الأمطار، حذرت الهيئة من فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على فترات متقطعة، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، متوقعة أن تمتد بنسبة حدوث تتراوح بين (20% إلى 30%) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من (حلايب وشلاتين) جنوباً على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأفاد البيان بنشاط للرياح على فترات متقطعة تراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية ولطافة الأجواء.

وفي حذر مروري وملاحي، شددت الأرصاد على وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق الساحلية الشاطئية والممتدة من (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وحتى بورسعيد)، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك من (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج يتراوح بين (2 إلى 3) أمتار، مما يتطلب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل القائمين على الأنشطة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الجديدة 27 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 27 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

بلطيم 25 19

المنصورة 26 20

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 26 19

طنطا 26 19

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الاسماعيلية 30 20

السويس 29 19

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 20

نخل 28 16

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 29 18

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 29 22

الاسكندرية 26 20

العلمين 25 19

مطروح 25 19

السلوم 24 18

سيوة 26 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 23

مرسى علم 31 23

الشلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 35 23

مرسى حميرة 32 24

أبرق 35 23

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 30 17

سوهاج 31 18

قنا 32 20

الأقصر 32 21

أسوان 33 23

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 32 22

أمطار نشاط الرياح الهيئة العامة للأرصاد استمرار الأجواء الخريفية الطقس تفاصيل حالة الطقس درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

الجفاف

كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

ترشيحاتنا

العدس

بـ89 مليون دولار.. ارتفاع واردات مصر من العدس خلال 2026| خاص

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

قطع المياه ..صورة تعبيرية

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه في 6 مناطق بـأكتوبر لمدة 16 ساعة

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد