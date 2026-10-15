«اضطراب الملاحة وأمواج تصل لـ3 أمتار».. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وتكشف خريطة الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح على العديد من مناطق الجمهورية.

وأوضحت «الأرصاد» أن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز؛ إذ تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، بالتزامن مع تتزايد فرص تكون السحب التي تعمل على إلطاف الأجواء.

خريطة تساقط الأمطار

وحول خريطة الأمطار، حذرت الهيئة من فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على فترات متقطعة، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، متوقعة أن تمتد بنسبة حدوث تتراوح بين (20% إلى 30%) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من (حلايب وشلاتين) جنوباً على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأفاد البيان بنشاط للرياح على فترات متقطعة تراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية ولطافة الأجواء.

وفي حذر مروري وملاحي، شددت الأرصاد على وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق الساحلية الشاطئية والممتدة من (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وحتى بورسعيد)، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك من (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج يتراوح بين (2 إلى 3) أمتار، مما يتطلب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل القائمين على الأنشطة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الجديدة 27 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 27 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

بلطيم 25 19

المنصورة 26 20

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 26 19

طنطا 26 19

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الاسماعيلية 30 20

السويس 29 19

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 20

نخل 28 16

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 29 18

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 29 22

الاسكندرية 26 20

العلمين 25 19

مطروح 25 19

السلوم 24 18

سيوة 26 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 23

مرسى علم 31 23

الشلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 35 23

مرسى حميرة 32 24

أبرق 35 23

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 30 17

سوهاج 31 18

قنا 32 20

الأقصر 32 21

أسوان 33 23

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 32 22