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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول حالة في خريف 2026.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة غدا

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس خريفي مائل للبرودة تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، في أول حالة أمطار تشهدها القاهرة الكبرى خلال فصل الخريف هذا العام.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة حدوث تتراوح بين 20% و30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وجنوبًا حتى مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الرياح تنشط أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، وتعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، من مطروح والعلمين والإسكندرية إلى بلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، حيث تبلغ سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

ودعت شاكرا المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

للأرصاد الجوية طقس مائل للبرودة سقوط أمطار

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