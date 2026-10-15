أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026، محذرة من تقلبات جوية تشهدها مناطق واسعة من الجمهورية، تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة، واضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس خريفي مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، وسط فرص لسقوط الأمطار تمتد إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.



وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة 27 درجة مئوية، مقابل 20 درجة للصغرى، بينما تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، وترتفع إلى 60 كم/ساعة على بعض السواحل، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و3 أمتار.



حالة الطقس غدًا الجمعة 16 أكتوبر 2026

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء خريفية مصحوبة بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال الجمهورية.

وتختلف شدة الأمطار من محافظة إلى أخرى، إذ تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة في مناطق أخرى.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات متقطعة، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة مقارنة بالأجواء الأكثر حرارة التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار خلال فترات متقطعة من يوم الجمعة، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتعد المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة وفقًا للتوقعات المعلنة، ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة مع وجود اضطراب متوقع في الملاحة البحرية.

ويُنصح المواطنون في المناطق المعرضة للأمطار بتوخي الحذر أثناء التنقل، خاصة عند وجود تجمعات للمياه على الطرق.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى غدًا؟

ضمن تفاصيل الطقس غدًا، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص الأمطار، بنسبة حدوث تتراوح بين 30% و40%، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وكذلك جنوبًا إلى حلايب وشلاتين.

وجاء توزيع فرص الأمطار على النحو التالي:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

شمال الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

جنوب الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

مدن القناة: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى: احتمالات لامتداد الأمطار بنسبة حدوث تتراوح بين 30% و40%.

شمال الصعيد: فرص لامتداد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

حلايب وشلاتين: فرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.



وتشير التوقعات إلى أن القاهرة قد تشهد أمطارًا على بعض المناطق، دون أن تكون ضمن المناطق المتوقع تعرضها لأشد الهطولات.

نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الرياح في تلطيف الأجواء خلال فترات متقطعة، بالتزامن مع سيطرة الطقس الخريفي وتراجع درجات الحرارة.

وقد يشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة بصورة أوضح في المناطق المكشوفة، خاصة مع استمرار نشاط الرياح.

ويُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تتعرض لهبات رياح نشطة، مع متابعة النشرات الجوية في حالة التخطيط للسفر.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية على 7 مناطق ساحلية

أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه السواحل بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار.

وقد تؤثر هذه الظروف على الأنشطة البحرية، خاصة القوارب الصغيرة وأعمال الصيد، ما يستدعي الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بشأن الإبحار.

درجات الحرارة غدًا الجمعة في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 19 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، عند 33 درجة، تليها الإسماعيلية وشرم الشيخ عند 30 درجة لكل منهما.

وفي المقابل، تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى عند 25 درجة، بينما تبلغ العظمى في الإسكندرية 26 درجة والقاهرة 27 درجة.



انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

تشهد القاهرة أجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة، وصغرى تصل إلى 20 درجة.

أما الإسكندرية، فتسجل 26 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية.

وتنخفض العظمى في مطروح إلى 25 درجة، مع صغرى تبلغ 19 درجة، ما يعكس الأجواء الخريفية المتوقعة على الساحل الشمالي الغربي.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع نشاط الرياح وتكاثر السحب، وهو ما يزيد الإحساس باعتدال الطقس خلال فترات النهار.

الطقس غدًا في محافظات الصعيد وسيناء

تتوقع الأرصاد امتداد فرص الأمطار إلى مناطق من شمال الصعيد، مع احتمالات وصولها جنوبًا إلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفي أسوان، تسجل درجة الحرارة العظمى 33 درجة، بينما تبلغ الصغرى 23 درجة، لتظل الأجواء أكثر حرارة مقارنة بمحافظات شمال البلاد.

أما شرم الشيخ، فتسجل 30 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وفقًا لبيانات درجات الحرارة المعلنة.

وتشير التوقعات إلى تفاوت درجات الحرارة بين شمال الجمهورية وجنوبها، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.



هل تتأثر حركة الصيد والمراكب بالأمطار والرياح؟

يعد اضطراب الملاحة البحرية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة يوم الجمعة، خاصة مع وصول سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة على بعض سواحل البحر المتوسط.

ويزيد ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار من صعوبة ممارسة بعض الأنشطة البحرية، لا سيما بالنسبة إلى القوارب الصغيرة ومراكب الصيد.

ولهذا، يُنصح العاملون بالأنشطة البحرية بمتابعة التحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الإبحار في المناطق التي تصدر بشأنها تعليمات بمنع أو تقييد الحركة.

كما ينبغي للمواطنين المترددين على الشواطئ توخي الحذر، وتجنب النزول إلى البحر عند ارتفاع الأمواج واضطراب حالته.

نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

مع توقعات الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، توجد مجموعة من الإجراءات التي تساعد على التعامل مع الحالة الجوية بأمان.

متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار.

تجنب المرور عبر تجمعات المياه العميقة على الطرق.

الانتباه إلى نشاط الرياح، خاصة في المناطق المفتوحة.

الالتزام بتحذيرات الجهات المختصة بشأن حركة الصيد والملاحة البحرية.

تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا للأمواج.

مراعاة انخفاض درجات الحرارة نسبيًا خلال الليل والصباح الباكر.

متابعة أي تحديثات جديدة بشأن شدة الأمطار أو المناطق المتوقع تأثرها.

وتزداد أهمية هذه النصائح في المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري، باعتبارها المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار المتوسطة والغزيرة خلال يوم الجمعة.