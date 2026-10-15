أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، في ظل انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالأمس، مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية تتباين فيها درجات الحرارة بين النهار والليل، مع فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية ونشاط للرياح في عدد من المناطق.

طقس خريفي نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، مع ضرورة الانتباه إلى التغيرات في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وأشارت غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع زيادة فرص سقوطها من مساء اليوم حتى صباح غد الجمعة.

ولفتت إلى احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الساحلية، بنسب حدوث تتراوح بين 20% و30%، في حين تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة.

رياح بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة وتحذيرات من الأتربة

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، أوضحت المتنبئ الجوي أن سرعتها تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة.

وأضافت أن هذه الرياح قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالأتربة.

نصائح الأرصاد للتعامل مع تقلبات الطقس

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة، مع أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على أي مستجدات بشأن حالة الطقس.

وتأتي هذه التغيرات في إطار الأجواء الخريفية التي تشهد تفاوتًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح في عدد من المناطق، ما يجعل متابعة التحديثات الجوية أمرًا مهمًا خلال الساعات المقبلة.