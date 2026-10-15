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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط

الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار تأثر البلاد غدا /الجمعة/ بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط مع استمرار الأجواء الخريفية وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، فضلا عن فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إنه مع مرور المنخفض الجوي غدا يزداد تأثيره على المناطق الساحلية ، وترتفع فرص سقوط الأمطار وكمياتها على السواحل المطلة على البحر المتوسط لتكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع زيادة غزارة الأمطار خلال فترات الليل وحتى ظهر الجمعة خاصة على المناطق الساحلية.

وأضافت : أن فرص سقوط الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية ولكن بكميات أقل حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد باحتمالات تتراوح ما بين 30 و40% بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

وأوضحت أن الأجواء غدا ستكون خريفية، إذ سيساعد وجود السحب على حجب جزء من أشعة الشمس ؛ مما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستبلغ 27 درجة مئوية فيما تتراوح العظمى على المناطق الساحلية بين 25 و26 درجة مئوية وتنخفض على جنوب الصعيد لتتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون خريفيا مائلا للحرارة خلال فترة النهار، ويميل إلى البرودة خلال فترات الليل في أغلب المناطق، وخاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.. لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية فيما تتراوح على المدن الجديدة بين 17 و18 درجة مئوية.

وقالت : إن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على أغلب المناطق، بما يساعد على تلطيف الأجواء وتعزيز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد.

وحذرت من أن الشبورة المائية ستستمر خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على أن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر خاصة بالنسبة لسكان المناطق الساحلية نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة .. داعية إلى ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق والتحلي بالحذر الشديد، ومتابعة النشرة الجوية وأي تحديثات قد تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصحت المواطنين باختيار الملابس بعناية خلال فترات المساء وساعات الليل والصباح الباكر ، في ظل استمرار الأجواء الخريفية والشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، ولكن بكميات أقل، يومي /السبت والأحد/ ، حيث يُتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع المقبل.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض جوي في طبقات الجو العليا منخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط استمرار الأجواء الخريفية

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