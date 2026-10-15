أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، في ظل انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالأمس، مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، ما يستدعي توخي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية.

انخفاض درجات الحرارة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأوضحت غانم أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع زيادة فرص سقوطها من مساء اليوم حتى صباح غد الجمعة.

وأشارت إلى احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الساحلية، بنسب حدوث تتراوح بين 20% و30%، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق

ولفتت إلى نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة، مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونبهت الأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة، مع أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على أي مستجدات بشأن حالة الطقس.