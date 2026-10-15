سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفرقة على 5 محافظات بعد ساعات| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس والأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ).



كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور بعض السحب على أقصى جنوب شرق البلاد( حلايب وشلاتين). في حين تسود أجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار تأثير الأتربة المنقولة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من القاهرة الكبرى يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

مع استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها فرص لسقوط الأمطار تتقدم وتشمل باقى السواحل الشمالية مع تقدم ساعات النهار .

ومن المتوقع أن تزداد شدة الأمطار مع تقدم الوقت وخاصة وقت المساء وخلال فترات الليل وتمتد فرص سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة ١٦ أكتوبر .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يسوده أجواء خريفي مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.



خريطة الأمطار والظواهر المؤثرة

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تشهدها مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحياناً بنسبة حدوث 40% تقريباً على بعض المناطق على فترات متقطعة. كما توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% على مناطق من (حلايب وشلاتين).



أمطار خفيفة متفرقة: فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والأتربة

تشهد البلاد خلال الطقس اليوم نشاطاً للرياح تراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



تحذير بحري واضطراب الملاحة

حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وتهيب هيئة الأرصاد، الجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المذكورة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.