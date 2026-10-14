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أمطار ومنخفض جوي.. حالة الطقس من الخميس إلى الإثنين المقبل
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ومنخفض جوي.. حالة الطقس من الخميس إلى الإثنين المقبل

حالة الطقس لمدة 5 ايام
حالة الطقس لمدة 5 ايام
رشا عوني

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من غدا الخميس 15 أكتوبر وحتى الاثنين 19 أكتوبر 2026، وسط استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 ..أجواء خريفية وأمطار متفاوتة الشدة - المنصة 360

حالة الطقس لمدة 5 أيام

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس 15 أكتوبر والجمعة 16 أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات المنشورة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما تنشط الرياح على فترات في عدد من المناطق، ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارًا ورياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء والوادى الجديد - جريدة المال

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

منخفض جوي وتقلبات في الطقس

كما كشف محمود القياتي المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرًا من تغيرات جوية تبدأ اعتبارًا من الخميس، مع فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.

وحذر المتنبئ الجوي من تغير حالة الطقس بداية من يوم الخميس، موضحًا أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر على سطح البحر المتوسط، وهو ما يسهم في تقلب الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين 19 أكتوبر

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مناطق الجمهورية على النحو التالي:

* الخميس 15 أكتوبر: القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى و19 للصغرى، السواحل الشمالية 27 و20، شمال الصعيد 30 و17، جنوب الصعيد 36 و21 درجة.
* الجمعة 16 أكتوبر: القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 و19، السواحل الشمالية 25 و18، شمال الصعيد 29 و17، جنوب الصعيد 33 و20 درجة.
* السبت 17 أكتوبر: القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 و19، السواحل الشمالية 25 و18، شمال الصعيد 30 و17، جنوب الصعيد 33 و20 درجة.
* الأحد 18 أكتوبر: القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 و19، السواحل الشمالية 25 و18، شمال الصعيد 30 و18، جنوب الصعيد 34 و21 درجة.
* الاثنين 19 أكتوبر: القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 و19، السواحل الشمالية 25 و18، شمال الصعيد 30 و18، جنوب الصعيد 34 و21 درجة.

وتنصح الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية، والقيادة بحذر في أوقات الشبورة المائية، مع ارتداء ملابس مناسبة للتغير في درجات الحرارة بين النهار والليل.

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